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Сутки на Донбассе: оккупанты обстреляли жилой сектор в Песках
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22 мая 2021, 17:59 32

Сутки на Донбассе: оккупанты обстреляли жилой сектор в Песках

22 мая 2021, 17:59 32
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Фото: штаб ООС
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С начала суток, 22 мая зафиксировано 8 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, в том числе обстрел частного сектора в Песках.

Об этом сообщили в штабе ООС, пишет RegioNews.

Неподалеку Водяного противник дважды применил ручные противотанковые и подствольные гранатометы.

В районе Причепиловки враг открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде Южного наемники дважды стреляли из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а возле Марьинки – из стрелкового оружия.

Вблизи Песков оккупанты дважды открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, а также крупнокалиберных пулеметов. Под обстрел попал частный сектор населенного пункта Пески.

В 6.55 утра во двор одного из местных жителей попала мина, при этом взрывной волной вырвало ворота и повредило забор.

Хозяин выбежал на улицу, чтобы посмотреть, что произошло и тем самым спас себе жизнь, ведь следующая мина попала в дом.

Напомним, сегодня, 22 мая, в результате вражеского обстрела тяжело ранили украинского военного, сейчас он в больнице.

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