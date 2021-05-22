На Донбасі поранили двох українських військових, ще один отримав травми

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Протягом минулої доби, 21 травня, в районі проведення ООС зафіксували вісім обстрілів.

Про це повідомили в штабі ООС, пише RegioNews.

Поблизу Катеринівки окупанти стріляли з артилерійських установок 122 калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У передмісті Водяного двічі відкривали вогонь з мінометів калібрів, гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Біля Новоселівки противник двічі вів вогонь з мінометів 82-го калібру. Ще один обстріл зафіксували поблизу Пісків.

У районі Луганського стріляли з гранатометів та великокаліберних кулеметів, а біля Гнутового – ще й зі стрілецької зброї.

Внаслідок обстрілів поранили двох українських військових, ще один отримав бойову травму. Воїнам надали першу медичну допомогу та евакуювали до шпиталю. Стан здоров’я українських захисників – задовільний.

Станом на 7 годину ранку, 22 травня, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню поблизу Пісків і Причепилівки. Бойових втрат внаслідок ворожого вогню немає.

На обстріли противника наші військові відкривали вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Нагадаємо, 20 травня в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню.