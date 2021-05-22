Вранці на Донбасі важко поранили українського захисника

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Сьогодні, 22 травня, в результаті ворожого обстрілу важко поранили українського військового, нині він у лікарні

Про це повідомило командування оперативно-тактичного угруповання "Схід", передає RegioNews.

Повідомляється, що у військового влучив снайпер. Воїна доставили до шпиталю, його стан тяжкий.

На обстріли противника українські захисники відкрили вогонь у відповідь.

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку.

Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців повідомлено представників ОБСЄ.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 21 травня, в районі проведення ООС зафіксували вісім обстрілів. Двох українських військових поранено, ще один отримав травми.