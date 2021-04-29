На Одещині заборонили проведення святкових випускних "на широкий загал"

Дозволяють святкові заходи тільки в межах одного класу і без глядачів

Дозволяють святкові заходи тільки в межах одного класу і без глядачів

Попри вихід Одеської області з "червоної" зони карантину, у школах заборонили проводити для учнів випускні вечори з глядачами.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook директор департаменту освіти та науки Одеської ОДА Олександр Лончак, передає RegioNews.

За його словами, робота освітніх установ триває в умовах карантину. Тому цього року не буде ніяких святкових заходів та випускних вечорів з глядачами.

Випускні вечори будуть проходити тільки в межах одного класу і без глядачів. Стороннім взагалі заборонено перебувати в навчальних закладах, - написав Лончак.

Він зазначив, що вони вже отримали лист від Міністерства освіти і науки України з усіма роз'ясненнями, який будуть направляти по школах.

Останній дзвоник планують провести у п’ятницю, 28 травня.

Провів чергову селекторну нараду з керівниками відділів та управлінь освіти області. Питання, що виносилися на розгляд... Posted by Олександр Лончак on Wednesday, April 28, 2021

Як повідомлялося, Одещина від 25 квітня перейшла з "червоної" у "жовту" зону карантину. Одещина потрапила до "червоної" зони карантину 23 березня.