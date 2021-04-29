09:12  29 квітня
В Україні майже 12 тисяч нових COVID-хворих: найбільше на Харківщині
10:52  29 квітня
Великдень-2021: соціологи розповіли, як українці проводитимуть свято
08:51  29 квітня
За добу 15 порушень: окупанти застосовують великокаліберні кулемети та гранатомети
UA | RU
UA | RU
29 квітня 2021, 14:27 4

На Одещині заборонили проведення святкових випускних "на широкий загал"

29 квітня 2021, 14:27 4
Читайте также на русском языке
Дозволяють святкові заходи тільки в межах одного класу і без глядачів
Дозволяють святкові заходи тільки в межах одного класу і без глядачів
Читайте также
на русском языке

Попри вихід Одеської області з "червоної" зони карантину, у школах заборонили проводити для учнів випускні вечори з глядачами.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook директор департаменту освіти та науки Одеської ОДА Олександр Лончак, передає RegioNews.

За його словами, робота освітніх установ триває в умовах карантину. Тому цього року не буде ніяких святкових заходів та випускних вечорів з глядачами.

Випускні вечори будуть проходити тільки в межах одного класу і без глядачів. Стороннім взагалі заборонено перебувати в навчальних закладах, - написав Лончак.

Він зазначив, що вони вже отримали лист від Міністерства освіти і науки України з усіма роз'ясненнями, який будуть направляти по школах.

Останній дзвоник планують провести у п’ятницю, 28 травня.

Провів чергову селекторну нараду з керівниками відділів та управлінь освіти області. Питання, що виносилися на розгляд...

Posted by Олександр Лончак on Wednesday, April 28, 2021

Як повідомлялося, Одещина від 25 квітня перейшла з "червоної" у "жовту" зону карантину. Одещина потрапила до "червоної" зони карантину 23 березня.

Одеська область школи випускники карантин Обмеження

"Червону" зону до кінця тижня можуть покинути ще 7 областей - KSE
29 квітня 2021, 13:39
У Дніпрі вирішили ще на 2 місяці продовжити карантин
28 квітня 2021, 18:28
Місцева влада не може скасовувати в регіонах "червону" зону – Немчінов
28 квітня 2021, 17:24
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Політична розминка та депутатський театр. Довибори в парламент на Херсонщині вже на старті
Будні популізму: як Зеленський награвся у щотижневі форуми і переключився на санкції РНБО
Всі публікації »
Кирило Молчанов
Марунич Дмитро
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram