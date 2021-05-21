11:33  21 травня
Україна позичила у Швеції оригінал Конституції Пилипа Орлика до Дня Незалежності
12:07  21 травня
У Міненерго анонсували зміни в роботі ринку електроенергії
08:11  21 травня
Обстріли на Донбасі продовжуються: за добу зафіксовано 10 порушень режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
21 травня 2021, 11:33 127

Україна позичила у Швеції оригінал Конституції Пилипа Орлика до Дня Незалежності

21 травня 2021, 11:33 127
Читайте также на русском языке
Фото: president.gov.ua
Читайте также
на русском языке

В Україну до 30-ї річниці Незалежності зі Швеції привезуть оригінал латиномовної версії Конституції Пилипа Орлика. Це вперше за 311 років, коли оригінал Конституції Пилипа Орлика потрапить до України

Як передає RegioNews, про це повідомив голова МЗС Дмитро Кулеба.

МЗС звернулося до Швеції з проханням надати у позику оригінал латиномовної версії Конституції Пилипа Орлика (1710) для її тимчасового експонування в Україні в рамках святкування 30-ї річниці Незалежності", - повідомив Кулеба.

За його словами, спочатку пропонувалась копія Конституції, однак, українська сторона хотіла лише оригінал, який ніколи не був в Україні.

Також він додав, що Конституція Орлика буде не єдиним шведським експонатом, Україні також нададуть гетьманську булаву, яка, за легендою, після Гетьмана Івана Мазепи належала Гетьману Пилипу Орлику.

Раніше повідомлялось, що в Україні до 30-ї річниці Незалежності планують розробити новий закон про гімн і прапор.

Україна свято Конституція День незалежності історія

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
5 млрд грн. за пів року. Як Кирило Тимошенко перетворив Харківщину на свою "годівницю"
Ритуальний піар. Чому не варто було очікувати чогось особливого від сьогоднішніх слів Зеленського
Всі публікації »
Світлана Крюкова
Віталій Бала
Михайло Басараб
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram