Україна позичила у Швеції оригінал Конституції Пилипа Орлика до Дня Незалежності

Фото: president.gov.ua

В Україну до 30-ї річниці Незалежності зі Швеції привезуть оригінал латиномовної версії Конституції Пилипа Орлика. Це вперше за 311 років, коли оригінал Конституції Пилипа Орлика потрапить до України

Як передає RegioNews, про це повідомив голова МЗС Дмитро Кулеба.

МЗС звернулося до Швеції з проханням надати у позику оригінал латиномовної версії Конституції Пилипа Орлика (1710) для її тимчасового експонування в Україні в рамках святкування 30-ї річниці Незалежності", - повідомив Кулеба.

За його словами, спочатку пропонувалась копія Конституції, однак, українська сторона хотіла лише оригінал, який ніколи не був в Україні.

Також він додав, що Конституція Орлика буде не єдиним шведським експонатом, Україні також нададуть гетьманську булаву, яка, за легендою, після Гетьмана Івана Мазепи належала Гетьману Пилипу Орлику.

Раніше повідомлялось, що в Україні до 30-ї річниці Незалежності планують розробити новий закон про гімн і прапор.