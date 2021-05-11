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11 травня 2021, 10:21 19

СБУ викрила злочинне угруповання, яке продавало підроблену "вакцину" Pfizer

11 травня 2021, 10:21 19
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Вартість однієї фейкової "вакцини" становила $250
Вартість однієї фейкової "вакцини" становила $250
Фото: з відкритих джерел
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Співробітники спецслужби встановили, що до складу угруповання входили громадяни України, РФ, Нігерії та Сьєрра-Леоне. Скориставшись інформаційним приводом, що американська компанія "Pfizer" офіційно почала поставки в Україну, шахраї вирішили на цьому заробити.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Встановлено, що у мережі Інтернет вони розмістили рекламу щодо функціонування підприємств, зареєстрованих на території України, що начебто мають можливість поставляти вакцину від "Pfizer".

Щоб переконати клієнтів у наявності вакцини, члени злочинної групи надавали потенційним покупцям підроблені гарантійні листи від українських банків. Серед іншого, там були зазначені розрахункові рахунки для переведення коштів, які відкриті на громадян України",- йдеться у повідомленні.

СБУ встановила, що підозрювані працювали, у першу чергу, на клієнтів з РФ та Індії - саме туди була таргетована їхня рекламна кампанія. Задокументовано факти отримання передплат від "клієнтів" на тисячі доларів. Відомо, що правоохоронці перекрили канал незаконного продажу підробленої вакцини "Pfizer" до інших країн наприкінці квітня.

Нагадаємо, відповідно до політики американської компанії "Пфайзер Продактс Інк" поставки вакцини проти COVID-19 здійснюється виключно за контрактами, укладеними між компаніями групи "Pfizer” та державою. Поставки вакцини здійснюється відповідно до переважних каналів поставки та конкретно до визначених державою місць вакцинації.

Раніше повідомлялось, що на Львівщині у Золочівському районі 35-річна жінка підробляла та збувала довідки від імені медичних закладів про проходження тестування на Covid-19. Слідчі повідомили їй про підозру.

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