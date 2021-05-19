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19 травня 2021, 08:36 7

Медведчук не став оскаржувати рішення суду щодо книги про Стуса - видавництво

19 травня 2021, 08:36 7
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У видавництві Vivat повідомили, що нардеп від "Опозиційної платформи - За життя" Віктор Медведчук не став оскаржувати у дозволений законодавством термін рішення Київського апеляційного суду про скасування рішення про заборону книги Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса"

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні видавництва.

Наразі термін подачі оскарження такого рішення вже пройшов.

Медведчук не буде оскаржувати в суді рішення щодо скасування заборони на розповсюдження книги "Справа Василя Стуса" Вахтанга Кіпіані. Днями ця можливість у нього вичерпалася. Ми офіційно перемогли", - зазначили у видавництві.

Нагадаємо, 19 березня 2021 року Апеляційний суд скасував заборону книжки "Справа Василя Стуса". Однак після оголошення цього рішення Віктор Медведчук упродовж двох місяців міг подати касаційну скаргу.

Раніше повідомлялося, що 8 квітня щодо справи книги про Стуса, суд постановив стягнути з Медведчука 140 тисяч грн. Раніше нардеп від ОПЗЖ програв справу проти Вахтанга Кіпіані.

суд Віктор Медведчук апеляція скарга позов

 
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