Медведчук не стал оспаривать решение суда относительно книги о Стусе - издательство

В издательстве Vivat сообщили, что нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук не стал оспаривать в разрешенный законодательством срок решение Киевского апелляционного суда об отмене решения о запрете книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса"

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении издательства.

Сейчас срок подачи обжалования такого решения уже прошел.

Медведчук не будет оспаривать в суде решение об отмене запрета на распространение книги "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани. На днях эта возможность у него иссякла. Мы официально победили", - отметили в издательстве.

Напомним, 19 марта 2021 года Апелляционный суд отменил запрет книги "Дело Василия Стуса". Однако после оглашения этого решения Виктор Медведчук в течение двух месяцев мог подать кассационную жалобу.

Ранее сообщалось, что 8 апреля по делу книги о Стусе, суд постановил взыскать с Медведчука 140 тысяч грн. Ранее нардеп от ОПЗЖ проиграл дело против Вахтанга Кипиани.