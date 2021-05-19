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19 мая 2021, 08:36 9

Медведчук не стал оспаривать решение суда относительно книги о Стусе - издательство

19 мая 2021, 08:36 9
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В издательстве Vivat сообщили, что нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук не стал оспаривать в разрешенный законодательством срок решение Киевского апелляционного суда об отмене решения о запрете книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса"

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении издательства.

Сейчас срок подачи обжалования такого решения уже прошел.

Медведчук не будет оспаривать в суде решение об отмене запрета на распространение книги "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани. На днях эта возможность у него иссякла. Мы официально победили", - отметили в издательстве.

Напомним, 19 марта 2021 года Апелляционный суд отменил запрет книги "Дело Василия Стуса". Однако после оглашения этого решения Виктор Медведчук в течение двух месяцев мог подать кассационную жалобу.

Ранее сообщалось, что 8 апреля по делу книги о Стусе, суд постановил взыскать с Медведчука 140 тысяч грн. Ранее нардеп от ОПЗЖ проиграл дело против Вахтанга Кипиани.

суд Виктор Медведчук апелляция жалоба иск

 
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