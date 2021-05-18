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18 травня 2021, 21:42 2

Головнокомандувач ЗСУ Хомчак повідомив НАТО про російські війська біля кордонів України

18 травня 2021, 21:42 2
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Фото з відкритих джерел
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Руслан Хомчак на засіданні Військового комітету НАТО у форматі з Україною повідомив, що Росія попри свої обіцянки відвести війська, досі тримає понад 80 тисяч військових біля кордонів України.

Про це Головнокомандувач Збройних Сил генерал-полковник Хомчак повідомив під час засідання Військового комітету НАТО у форматі з Україною, передає RegioNews з посиланням на пресслужбу Генштабу.

Попри заяву міністра оборони РФ про повернення військ до місць постійної дислокації, Росія продовжує утримувати близько 80 тисяч особового складу та значну кількість озброєння і військової техніки біля різних ділянок кордону з Україною. Також продовжують перебувати в Азово-Чорноморському регіоні кораблі й катери, перекинуті на підсилення російського угруповання з Північного флоту та Каспійської флотилії. За нашими оцінками, згадане дозволяє Росії швидко наростити наступальні спроможності угруповань своїх збройних сил для здійснення наступальних дій проти України.

Українське військове керівництво не виключає можливості того, що для посилення політичного та військового тиску на Україну, РФ також може використати територію та інфраструктуру інших держав, - заявив Хомчак.

За словами Хомчака, потенційну загрозу становить проведення запланованих на вересень спільних стратегічних навчань збройних сил Росії та Білорусі "Захід – 2021".

Як повідомлялося, сьогодні бойовики вели обстріли із жилих кварталів Донецька. Протягом минулої доби, 17 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню.

Раніше міністр оборони Таран не виключав ймовірності поширення російської військової агресії через територію Білорусі. Україна має розроблені плани на випадок необхідності протидії такій загрозі.

Руслан Хомчак ЗСУ РФ кордон НАТО

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