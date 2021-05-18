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Доба на Донбасі: бойовики вели обстріли із жилих кварталів Донецька
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18 травня 2021, 08:11 7

Доба на Донбасі: бойовики вели обстріли із жилих кварталів Донецька

18 травня 2021, 08:11 7
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Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 17 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Поблизу населеного пункту Новолуганське та у районі Пісків ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Неподалік населеного пункту Зайцеве противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру, а біля селища Опитне – ще й з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. У передмісті селища Новотошківське російські найманці відкривали вогонь з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

Поблизу Причепилівки ворог застосував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. У напрямку Авдіївки противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Внаслідок ворожого снайперського вогню один український військовослужбовець отримав поранення.

Українська сторона СЦКК повідомляє про використання окупантами практики ведення провокаційного вогню з житлових кварталів населених пунктів на тимчасово окупованих територіях", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, увечері 17 травня, найманцями було здійснено обстріл позицій ЗСУ в районі населеного пункту Піски з мінометів калібру 82 та 120 мм безпосередньо з житлових кварталів Донецька. В якості місць вогневих позицій мінометів окупанти обрали майданчики у житловій забудові у безпосередній близькості від Міської клінічної лікарні №21. Метою дій найманців було провокування підрозділів Збройних Сил України на відкриття вогню у відповідь.

Станом на 7 годину ранку, 18 травня, порушення режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, 17 травня в зоні проведення ООС було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Донбас ООС озброєння війна військова техніка обстріли

 
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