Главнокомандующий ВСУ Хомчак сообщил НАТО о российских войсках у границ Украины

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Руслан Хомчак на заседании Военного комитета НАТО в формате с Украиной сообщил, что Россия несмотря на свои обещания отвести войска, до сих пор держит более 80 тысяч военных у границ Украины.

Об этом Главнокомандующий Вооруженных Сил генерал-полковник Хомчак сообщил во время заседания Военного комитета НАТО в формате с Украиной, передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Генштаба.

Несмотря на заявление министра обороны РФ о возвращении войск к местам постоянной дислокации, Россия продолжает удерживать около 80 тысяч личного состава и значительное количество вооружения и военной техники у разных участков границы с Украиной. Также продолжают находиться в Азово-Черноморском регионе корабли и катера, переброшенные на усиление российской группировки с Северного флота и Каспийской флотилии. По нашим оценкам, упомянутое позволяет России быстро нарастить наступательные способности группировок своих вооруженных сил для осуществления наступательных действий против Украины. Украинское военное руководство не исключает возможности того, что для усиления политического и военного давления на Украину, РФ также может использовать территорию и инфраструктуру других государств, - заявил Хомчак.

По словам Хомчака, потенциальную угрозу представляет проведение запланированных на сентябрь совместных стратегических учений вооруженных сил России и Беларуси "Запад – 2021".

Как сообщалось, сегодня боевики вели обстрелы из жилых кварталов Донецка. За прошедшие сутки, 17 мая, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.

Раньше министр обороны Таран не исключал вероятности распространения российской военной агрессии через территорию Беларуси. Украина имеет разработанные планы на случай необходимости противодействия такой угрозе.