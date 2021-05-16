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16 травня 2021, 16:22 6

РНБО планує зібратися і обговорити ситуацію в прикордонних областях країни - Данілов

16 травня 2021, 16:22 6
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Це передбачається в найближчі два тижні
Це передбачається в найближчі два тижні
Фото з відкритих джерел
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Рада національної безпеки і оборони України планує зібратися і обговорити ситуацію в прикордонних областях країни найближчим часом.

Про це Секретар РНБО Олексій Данилов розповів у програмі "Свобода слова Савіка Шустера", передає RegioNews.

Те, що стосується питання тих областей, де ми були разом з президентом, – Херсонська, Одеська, Миколаївська область – зараз робоча група Ради з нацбезпеки і оборони безпосередньо знаходиться на території цих областей. Вони готують це засідання. Засідання відбудеться найближчим часом. Я думаю, що через два тижні, якщо президент затвердить той порядок денний, це засідання відбудеться, – сказав він.

Як повідомлялося, після візиту на Херсонщину Зеленський доручив підготувати засідання РНБО. Доручення надійшло секретарю РНБО Данілову.

Сьогодні оприлюднено частину списку "злодіїв у законі", на яких РНБО наклала санкції. Стали відомі 44 прізвища підсканкційних.

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