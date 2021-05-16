РНБО планує зібратися і обговорити ситуацію в прикордонних областях країни - Данілов

Про це Секретар РНБО Олексій Данилов розповів у програмі "Свобода слова Савіка Шустера", передає RegioNews.

Те, що стосується питання тих областей, де ми були разом з президентом, – Херсонська, Одеська, Миколаївська область – зараз робоча група Ради з нацбезпеки і оборони безпосередньо знаходиться на території цих областей. Вони готують це засідання. Засідання відбудеться найближчим часом. Я думаю, що через два тижні, якщо президент затвердить той порядок денний, це засідання відбудеться, – сказав він.