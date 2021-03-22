Під Києвом викрили "реабілітаційний центр", в якому катували людей

Центр не мав ніякої дозвільної документації на ведення будь-якої медичної практики

Центр не мав ніякої дозвільної документації на ведення будь-якої медичної практики

Фото: Нацполіція

В Петропавлівській Борщагівці, що на Київщині правоохоронці розкрили "реабілітаційний центр", у якому знущалися над людьми. Поліцейським вдалося виявити псевдоцентр після того, як на вулиці троє невідомих зв'язали чоловіка і силою заштовхали в автомобіль.

Як передає RegioNews, про це повідомили в пресцентрі Нацполіції.

Так, зазначається, що в заклад під приводом реабілітації поміщали осіб з нарко - і алкозалежністю, яких примусово утримували й "лікували" за гроші, отримані від родичів. Втім, замість медичної терапії вони опинилися в умовах позбавлення волі й піддавалися тортурам.

В поліцію надійшло повідомлення про те, що в місті Ірпінь біля однієї з багатоповерхівок троє невідомих зв'язали чоловіка і силою заштовхали в автомобіль, після чого зникли в невідомому напрямку", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили місцезнаходження автомобіля, на якому викрали потерпілого. За цією адресою знаходився один з "реабілітаційних центрів" в селі Петропавлівська Борщагівка.

Поліцейські встановили, що в так званому реабілітаційному центрі незаконно утримували з невідомих причин кілька десятків людей, більшість з яких не страждають ні на алкогольну, ні на наркозалежність.

Ці особи утримувалися в суворих умовах, з металевими гратами на вікнах, постраждалим категорично заборонялося виходити на вулицю. Утриманці "центру" піддавалися тортурам", - повідомляють правоохоронці.

Встановлено, що до скоєння вказаного злочину причетні шість осіб, п'ятеро з яких затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вони укладали договори з родичами наркозалежних, отримували великі гроші за їх реабілітацію, а насправді - лікування не здійснювали, а робили тортури над людьми.

Нагадаємо, раніше поліція припинила діяльність наркосиндикату, що діяв на території трьох областей.