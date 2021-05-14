На Чернігівщині через розлив річки чотири села залишилися без переправи
Йдеться про поромну переправу між смт Сосниця та населеними пунктами Сосницької ТГ
Йдеться про поромну переправу між смт Сосниця та населеними пунктами Сосницької ТГ
У Сосницькому районі Чернігівщини через весняний розлив річки Десна чотири села залишилися без поромного сполучення з центром громади.
Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА.
"Внаслідок розливу р. Десна призупинено функціонування поромної переправи між смт Сосниця та населеними пунктами Сосницької ТГ (селами Пекарів, Кнути, Костирів, Синютин) Корюківського району", - йдеться у повідомленні.
Сполучення з названими селами здійснюється через Новгород-Сіверський район (тепер це - Коропська ТГ).
Нагадаємо, у Чернігові школи та дитсадки повернулися до повноцінної роботи.
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