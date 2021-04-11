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11 квітня 2021, 18:57 12

Пробне ЗНО: явка понад 90%

11 квітня 2021, 18:57 12
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В Центрі оцінювання якості освіти констатували, що тестування пройшло успішно
В Центрі оцінювання якості освіти констатували, що тестування пройшло успішно
Фото з відкритих джерел
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В Україні 10 квітня явка на пробне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) становила понад 90%.

Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" розповіла заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко, передає RegioNews.

У суботу, 10 квітня, в більшості областей України пройшло пробне Зовнішнє незалежне оцінювання 2021.

У всіх учасників тестування перевіряли температуру на вході. Абітурієнти, які побажали пройти пробне ЗНО, повинні були бути весь час в масках і дотримуватися дистанції. Маски просили приспустити тільки для того, щоб звірити обличчя з фото в документі.

Через пандемію коронавірусу вперше пробне ЗНО з усіх предметів пройшло в один день. Абітурієнти могли вибрати тільки один предмет, в якому хотіли б випробувати свої сили. Найбільше бажаючих записалося на українську мову, математику та англійську.

Перше пробне незалежне зовнішнє тестування проходить успішно, у нас інформація з регіонів про те, що на сьогодні явка становила понад 90% майже з усіх навчальних предметів, що підтверджує те, що учасники проголосували за успішне і безпечне пробне ЗНО. І те, що вони прийшли на пункти тестування, показує, що вони нам довіряють, - сказала чиновниця.

Заступниця директора УЦОЯО також прокоментувала перенесення пробного ЗНО в Києві, Миколаївській та Чернігівській областях на 24 квітня.

Ми сподіваємося на те, що зможемо провести пробне ЗНО в усіх регіонах, насамперед тому, що дбаємо про наших учасників, для них пробне ЗНО дуже важливе. Сподіваємося, що Київщина, Миколаївщина, Чернігівщина приєднаються до нас. Водночас, ми їм запропонуємо зошити по ЗНО в кабінетах, якщо форс-мажорні обставини завадять нам провести пробне, то учасники зможуть працювати вдома, - сказала вона.

Пробне ЗНО пройшло практично у всіх регіонах України. У ньому взяли участь понад 120 тисяч осіб. Для учнів з Києва, Чернігівської та Миколаївської областей, в зв’язку з обмеженнями червоної зони, тестування перенесли на 24 квітня.

Основна сесія ЗНО 2021 повинна початися 21 травня.

Як повідомлялося, учора в Україні стартувало пробне ЗНО для учнів випускних класів. Результати пробного ЗНО-2021 розмістять в особистих кабінетах учасників до 30 квітня.

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