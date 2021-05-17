На Рівненщині викрили групу рекетирів, які вимагали $6,5 тис. неіснуючого боргу

Організатор угруповання, крім вимагання, займався незаконним продажем бурштину

Організатор угруповання, крім вимагання, займався незаконним продажем бурштину

Фото: СБУ

У Рівненській області працівники Служби безпеки України викрили групу рекетирів, які вимагали від місцевого підприємця 6,5 тисяч доларів неіснуючого боргу.

Про це повідомляє пресслужба відомства, передає RegioNews.

У разі несплати грошей зловмисники погрожували місцевому мешканцю фізичною розправою. Чоловік, побоюючись за своє життя та здоров’я, передав підозрюваному 5 тисяч доларів”, - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали одного із учасників групи, йому повідомлено про підозру і вирішується питання обрання запобіжного заходу. Під час обшуків у затриманого було вилучили автомобіль та інші докази.

Стосовно інших учасників угруповання тривають слідчі дії. За даними слідства, організатор групи, крім вимагання, займався незаконною скупкою і продажем бурштину на території Рівненщини.

Нагадаємо, у Львові слідчого СБУ підозрюють у привласненні ювелірних виробів на 8,5 млн.