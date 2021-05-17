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17 мая 2021, 17:26 12

На Ровенщине разоблачили группу рэкетиров, которые требовали $6,5 тыс. несуществующего долга

17 мая 2021, 17:26 12
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Организатор группировки, кроме вымогательства, занимался незаконной продажей янтаря
Организатор группировки, кроме вымогательства, занимался незаконной продажей янтаря
Фото: СБУ
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В Ровенской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили группу рэкетиров, которые требовали от местного предпринимателя 6,5 тысяч долларов несуществующего долга.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает RegioNews.

В случае неуплаты денег злоумышленники угрожали местному жителю физической расправой. Мужчина, опасаясь за свою жизнь и здоровье, передал подозреваемому 5 тысяч долларов", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали одного из участников группы, ему сообщили о подозрении и решают вопрос избрания меры пресечения. Во время обысков у задержанного изъяли автомобиль и другие доказательства.

Относительно других участников группировки продолжаются следственные действия. По данным следствия, организатор группы, кроме вымогательства, занимался незаконной скупкой и продажей янтаря на территории Ровенской области.

Напомним, во Львове следователя СБУ подозревают в присвоении ювелирных изделий на 8,5 млн.

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