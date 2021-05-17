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17 травня 2021, 14:59 279

На Сумщині орендатора Охтирської ТЕЦ підозрюють у привласненні 40 мільйонів

17 травня 2021, 14:59 279
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Через значні борги підприємства мешканцям районного центру може загрожувати відключення гарячої води
Фото: СБУ
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У Сумській області працівники Служби безпеки України задокументували незаконне виведення у тінь прибутків орендованої ТЕЦ, організоване менеджментом київської комерційної структури. За даними слідства, комерсанти привласнили понад 40 млн грн єдиного постачальника тепла в Охтирці.

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

У відомстві зазначають, що у 2019-2020 роках керівництво приватної фірми для привласнення коштів ТЕЦ штучно накопичувало боргові зобов’язання.

Менеджмент уклав низку завідомо економічно невигідних і удаваних угод з афілійованими комерційними структурами. Ділки підписували більшість договорів без відповідних погоджень з контролюючими органами", - повідомили оперативники.

За даними СБУ, підозрювані виводили гроші з активів орендованого підприємства, одночасно підвищуючи тариф з теплопостачання для населення. Наразі перевіряється інформація щодо ймовірної мети комерсантів довести ТЕЦ до банкрутства, щоб уникнути розрахунків за заборгованість перед держструктурами.

Наявна на даний час заборгованість підприємства становить понад 60 млн грн. Це загрожує відключенням ТЕЦ від енергоживлення і зупинкою постачання теплоносія та гарячої води споживачам районного центру", - попередили у відомстві.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

Раніше повідомлялось, що у Кіровоградській області працівники Служби безпеки України виявили підпільний нафтопереробний завод, на якому незаконно виготовлялося контрафактне пальне.

СБУ вода гроші бюджет Суми ТЕЦ

 
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