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17 травня 2021, 15:39 901

У Львові слідчого СБУ підозрюють у привласненні ювелірних виробів на 8,5 млн

17 травня 2021, 15:39 901
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Слідчі ДБР направили обвинувальний акт до суду
Фото: Facebook
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У місті Львові слідчі ДБР підозрюють у перевищенні повноважень та привласненні арештованих ювелірних виробів на понад 8,5 млн грн співробітника СБУ.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Слідство встановило, що в листопаді 2018 року в Міжнародному аеропорту "Львів" співробітники СБУ вилучили ювелірні вироби із золота та срібла вагою понад 24 кг, які перевозилися незаконно. Після чого було відкрито кримінальну справу за фактом можливих протиправних дій митників у ймовірному сприянні незаконному переміщенні виробів.

Згодом суд наклав арешт на ювелірні вироби, а у січні 2019 року один зі слідчих СБУ отримав тимчасовий доступ до них для нібито проведення судових експертиз. Пізніше правоохоронець протиправно повернув арештовані ювелірні вироби "власнику". Загальна вартість виробів у брухті становить 8 650 715 грн.

Слідчого звинувачують в перевищенні службових повноважень. Підозрюваному загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади. Обвинувальний акт уже направлено до суду.

Нагадаємо, чиновникам Держгеокадастру Закарпаття вручили підозри за розкрадання 54 га земель.

суд ДБР СБУ розслідування слідство

 
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