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16 травня 2021, 15:39 8

Окупанти обстріляли з вогнеметів Катеринівку

16 травня 2021, 15:39 8
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Вони відкрили вогонь термобаричними боєприпасами
Вони відкрили вогонь термобаричними боєприпасами
Фото штабу ООС
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Російсько-окупаційні війська обстріляли з вогнеметів населений пункт Катеринівка.

Про це повідомляє штаб ООС, передає RegioNews.

Сьогодні, 16 травня, Українська сторона зафіксувала та верифікувала факти застосування збройними формуваннями РФ реактивного піхотного вогнемету. Зокрема, окупантами було відкрито вогонь термобаричними боєприпасами в напрямку населеного пункту Катеринівка.

Такий вид зброї дозволяє вести ефективний обстріл на дальність до 600 м, а у місці вибуху – заряд бойової частини підривається, формуючи вогняну хмару об’ємом 120 кубометрів. Такі вогнемети перебувають на озброєнні російської армії та застосовувалися у ході першої і другої чеченських воєн, спецоперацій в Дагестані та Інгушетії, а тепер і в Україні, - підкреслюють у штабі.

Цей випадок є ще одним черговим свідченням відкритого постачання РФ озброєння та військової техніки на територію ОРДЛО з метою ескалації конфлікту.

Про всі зафіксовані порушення Мінських домовленостей збройними формуваннями РФ Українська сторона СЦКК оперативно поінформувала СММ ОБСЄ.

Як повідомлялося, на Донбасі зафіксували 16 порушень режиму "тиші" за попередню добу, і вже був обстріл від початку нової.

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