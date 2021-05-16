Донбас: 16 порушень режиму "тиші" за попередню добу, один обстріл від початку нової

Один український воїн поранений

Один український воїн поранений

Фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби, 15 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 16 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Збройні формування Російської Федерації й надалі ігнорують режим припинення вогню та обстрілюють позиції підрозділів Об'єднаних сил.

Неподалік населеного пункту Водяне ворог тричі відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем.

Поблизу Пісків окупанти три рази здійснили обстріли із мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У напрямку наших позицій, біля населеного пункту Новгородське ворог двічі використав міномети 120-го та 82-го калібрів.

Біля населених пунктів Широкине та Невельське противник відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру.

У передмісті Старогнатівки збройні формування Російської Федерації двічі відкривали вогонь з озброєння бойових машин піхоти, стрілецької зброї, ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

Поблизу населеного пункту Опитне ворог здійснив обстріл з великокаліберних кулеметів та ручних протитанкових гранатометів, а біля селища Гладосове – ще й зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Мар’їнки противник двічі відкривав вогонь із автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів.

Вчора один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення. Воїну оперативно надали медичну допомогу та відправили до лікувального закладу. Стан здоров’я військовослужбовця – задовільний, - повідомляють у штабі.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Станом на 7 годину ранку, 16 травня зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Поблизу населеного пункту Новотошківське ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї, ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

Окрім цього, в районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.

Впродовж доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 4022 транспортних засоби, 4899 осіб, з яких 4499 по Інформаційному центру. До територіальних підрозділів на причетність до збройних формувань Російської федерації та її найманців доставлялись 4 особи. Виявлено 74 адміністративні правопорушення. За вказаний період поліцейськими розкрито 12 злочинів.

Минулої доби через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на тимчасово окуповану територію України прослідувало 709 особа, на підконтрольну Україні територію прибуло 650 осіб.

Як повідомлялося, днями Зеленський оцінив ймовірність повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він вважає, що Росія не піде на такий крок, адже це може вилитися у світову війну.

Також Денісова розповіла, скільки жителів Донбасу мають російські паспорти. Окупанти примушують українців в ОРДЛО брати російські паспорти.