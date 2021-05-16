Оккупанты обстреляли из огнеметов Екатериновку

Они открыли огонь термобарическими боеприпасами

Они открыли огонь термобарическими боеприпасами

Фото штаба ООС

Об этом сообщает штаб ООС, передает RegioNews.

Сегодня, 16 мая, украинская сторона зафиксировала и верифицировала факты применения вооруженными формированиями РФ реактивного пехотного огнемета. В частности, оккупантами был открыт огонь термобарическими боеприпасами в направлении населенного пункта Екатериновка.

Такой вид оружия позволяет вести эффективный огонь на дальность до 600 м, а в месте взрыва – заряд боевой части взрывается, формируя огненное облако объемом 120 кубометров. Такие огнеметы находятся на вооружении российской армии и применялись в ходе первой и второй чеченских войн, спецопераций в Дагестане и Ингушетии, а теперь и в Украине, - подчеркивают в штабе.

Этот случай является еще одним очередным свидетельством открытой поставки РФ вооружения и военной техники на территорию ОРДЛО с целью эскалации конфликта.

Обо всех зафиксированных нарушениях Минских договоренностей вооруженными формированиями РФ украинская сторона СЦКК оперативно проинформировала СММ ОБСЕ.

Как сообщалось, на Донбассе зафиксировали 16 нарушений режима "тишины" за предыдущие сутки, и уже был обстрел с начала новой.