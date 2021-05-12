В Ужгороді на хабарі 260 тис. грн затримали двох податківців

Їм загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років

Їм загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років

Фото: dbr.gov.ua

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали двох працівників податкової служби Закарпатської області, які вимагали від підприємця хабар за звільнення від сплати 1 млн грн податків.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає RegioNews. За даними слідства, начальник відділу та головний державний ревізор-інспектор області вимагали у підприємця 250 тис. Грн. 12 травня під час одержання частини неправомірної вигоди у сумі 180 тис. гривень, податківців затримано в порядку реалізації ст. 208 КПК України”, - йдеться в повідомленні. Щодо підозрюваних відкрили кримінальну справу, слідчі планують обрати їм запобіжні заходи. Податківцям загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади і з конфіскацією майна. Нагадаємо, на Закарпатті присудили домашній арешт розклеювачам листівок з погрозами угорській нацменшині.

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