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12 травня 2021, 21:38 1

В Ужгороді на хабарі 260 тис. грн затримали двох податківців

12 травня 2021, 21:38 1
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Їм загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років
Їм загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років
Фото: dbr.gov.ua
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Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали двох працівників податкової служби Закарпатської області, які вимагали від підприємця хабар за звільнення від сплати 1 млн грн податків.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За даними слідства, начальник відділу та головний державний ревізор-інспектор області вимагали у підприємця 250 тис. Грн.

12 травня під час одержання частини неправомірної вигоди у сумі 180 тис. гривень, податківців затримано в порядку реалізації ст. 208 КПК України”, - йдеться в повідомленні.

Щодо підозрюваних відкрили кримінальну справу, слідчі планують обрати їм запобіжні заходи.

Податківцям загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади і з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Закарпатті присудили домашній арешт розклеювачам листівок з погрозами угорській нацменшині.

Закарпаття корупція податкова служба затримання ДБР хабар

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