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12 мая 2021, 21:38 4

В Ужгороде на взятке 260 тыс. грн задержали двух налоговиков

12 мая 2021, 21:38 4
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Им грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет
Им грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет
Фото: dbr.gov.ua
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Работники Государственного бюро расследований (ГБР) задержали двух работников налоговой службы Закарпатской области, которые требовали от предпринимателя взятку за освобождение от уплаты 1 млн грн налогов.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

По данным следствия, начальник отдела и главный государственный ревизор-инспектор области требовали у предпринимателя 250 тыс. грн.

12 мая во время получения части неправомерной выгоды в сумме 180 тыс. гривен, налоговиков задержали в порядке реализации ст. 208 УПК Украины", - говорится в сообщении.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело, следователи планируют избрать им меры пресечения.

Налоговикам грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности и с конфискацией имущества.

Напомним, на Закарпатье присудили домашний арест расклейщикам листовок с угрозами венгерскому нацменьшинству.

Закарпатье коррупция налоговая служба задержание ГБР взятка

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