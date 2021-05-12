В Ужгороде на взятке 260 тыс. грн задержали двух налоговиков

Им грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет

Им грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет

Фото: dbr.gov.ua

Работники Государственного бюро расследований (ГБР) задержали двух работников налоговой службы Закарпатской области, которые требовали от предпринимателя взятку за освобождение от уплаты 1 млн грн налогов.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает RegioNews. По данным следствия, начальник отдела и главный государственный ревизор-инспектор области требовали у предпринимателя 250 тыс. грн. 12 мая во время получения части неправомерной выгоды в сумме 180 тыс. гривен, налоговиков задержали в порядке реализации ст. 208 УПК Украины", - говорится в сообщении. В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело, следователи планируют избрать им меры пресечения. Налоговикам грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности и с конфискацией имущества. Напомним, на Закарпатье присудили домашний арест расклейщикам листовок с угрозами венгерскому нацменьшинству.

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