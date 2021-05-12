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12 травня 2021, 18:10 489

На Одещині поліцейський погорів на хабарі

12 травня 2021, 18:10 489
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Він вимагав від громадянина 1 500 доларів за відмову порушити кримінальну справу
Він вимагав від громадянина 1 500 доларів за відмову порушити кримінальну справу
Фото: Нацполіція
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Правоохоронці затримали при отриманні хабаря начальника сектору дізнання одного з відділень Березовського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Одеській області.

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення ДБР.

Зазначається, що поліцейський вимагав від громадянина 1 500 доларів за відмову порушити кримінальну справу щодо розкрадання бюджетних коштів, які призначалися на оплату ремонту доріг в селі Миколаївка Ширяївського району Одеської області.

Начальника сектору дізнання затримали 11 травня під час одержання хабаря. Нині поліція розв'язує питання щодо оголошення затриманому підозри у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України) та обрання для нього запобіжного заходу.

Поліцейський може потрапити за ґрати на термін від 5 до 10 років. Також санкція статті передбачає позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру в корупції двом чиновникам "Львівгазу".

ДБР Україна хабар кримінал Одеська область

 
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