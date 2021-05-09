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09 мая 2021, 20:25 2

На границе Украины с Евросоюзом образовались огромные очереди на выезд

09 мая 2021, 20:25 2
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Пограничники предостерегают, что очереди будут на границе еще несколько дней
Пограничники предостерегают, что очереди будут на границе еще несколько дней
Фото из открытых источников
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На границе Украины с Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией наблюдаются большие очереди на выезд.

Об этом в Facebook сообщает Западное региональное управление Государственной пограничной службы.

Пограничники констатируют, что на некоторых пунктах пропуска застряли более сотни автомобилей.

В частности, на границе с Польшей в очередях стоят 60 автомобилей в пункте пропуска "Грушев", 100 - "Шегини", 120 - "Краковец".

На границе со Словакией: 77 авто в пункте пропуска "Малый Березный" и 120 - на КПП "Ужгород". На границе с Венгрией 95 автомобилей застряли на КПП "Тиса".

Кроме того, представитель Луцкого пограничного отряда ГПСУ Маргарита Вершинина в эфире " Украина 24", комментируя очереди на пункте пропуска "Ягодин", заявила, что такая ситуация продлится еще несколько дней.

Потому что постоянно грузовые транспортные средства прибывают. Отмечу, что это начало месяца и конец выходных дней, поэтому многие грузовиков пересекает государственную границу. Поэтому прогнозируем, что еще несколько дней может продержаться такая очередь", - отметила она.

Напомним, очереди на западной границе, прежде всего с Польшей, начались еще 6 мая. Людям приходилось проводить в очередях по 10-11 часов.

Украина граница Закарпатье Евросоюз Волынская область очереди Львовская область

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