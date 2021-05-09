На границе Украины с Евросоюзом образовались огромные очереди на выезд

Пограничники предостерегают, что очереди будут на границе еще несколько дней

Пограничники предостерегают, что очереди будут на границе еще несколько дней

Фото из открытых источников

На границе Украины с Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией наблюдаются большие очереди на выезд.

Об этом в Facebook сообщает Западное региональное управление Государственной пограничной службы.

Пограничники констатируют, что на некоторых пунктах пропуска застряли более сотни автомобилей.

В частности, на границе с Польшей в очередях стоят 60 автомобилей в пункте пропуска "Грушев", 100 - "Шегини", 120 - "Краковец".

На границе со Словакией: 77 авто в пункте пропуска "Малый Березный" и 120 - на КПП "Ужгород". На границе с Венгрией 95 автомобилей застряли на КПП "Тиса".

Кроме того, представитель Луцкого пограничного отряда ГПСУ Маргарита Вершинина в эфире " Украина 24", комментируя очереди на пункте пропуска "Ягодин", заявила, что такая ситуация продлится еще несколько дней.

Потому что постоянно грузовые транспортные средства прибывают. Отмечу, что это начало месяца и конец выходных дней, поэтому многие грузовиков пересекает государственную границу. Поэтому прогнозируем, что еще несколько дней может продержаться такая очередь", - отметила она.

Напомним, очереди на западной границе, прежде всего с Польшей, начались еще 6 мая. Людям приходилось проводить в очередях по 10-11 часов.