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06 травня 2021, 16:10 4

На кордоні з Польщею застрягли майже 300 авто

06 травня 2021, 16:10 4
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Найбільше на пункті пропуску "Шегині"
Найбільше на пункті пропуску "Шегині"
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На кордоні України з Польщею в чергах стоять 290 автомобілів.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби у на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.

Зазначається, що станом на 15 годину біля пунктів пропуску "Грушів” очікують 50 автомобілів, "Ягодин" - 15, "Шегині” -145, "Краковець" - 80.

На кордоні з Угорщиною у пункті пропуску "Тиса” очікують 20 автомобілів.

Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 15.00 Республіка Польща: "Ягодин" - 15 "Устилуг” -...

Posted by Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон on Thursday, May 6, 2021

Як повідомлялося, 30 квітня на Запорізькій трасі були багатогодинні затори по дорозі до моря. Багато людей хотіли провести довгі вихідні біля моря.

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