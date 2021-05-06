На кордоні з Польщею застрягли майже 300 авто
Найбільше на пункті пропуску "Шегині"
Найбільше на пункті пропуску "Шегині"
На кордоні України з Польщею в чергах стоять 290 автомобілів.
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби у на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.
Зазначається, що станом на 15 годину біля пунктів пропуску "Грушів” очікують 50 автомобілів, "Ягодин" - 15, "Шегині” -145, "Краковець" - 80.
На кордоні з Угорщиною у пункті пропуску "Тиса” очікують 20 автомобілів.
Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 15.00 Республіка Польща: "Ягодин" - 15 "Устилуг” -...Posted by Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон on Thursday, May 6, 2021
Як повідомлялося, 30 квітня на Запорізькій трасі були багатогодинні затори по дорозі до моря. Багато людей хотіли провести довгі вихідні біля моря.
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