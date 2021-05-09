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09 травня 2021, 10:30 357

У парку Слави у Києві поклали вінки і відслужили панахиду за загиблими

09 травня 2021, 10:30 357
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До монумента загиблим поклали квіти президент Зеленський і спікер парламенту Разумков
До монумента загиблим поклали квіти президент Зеленський і спікер парламенту Разумков
Фото: Страна.ua
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У столичному Парку Вічної Слави відбулося покладання квітів до монумента загиблим воїнам та поминальний молебень за загиблими у Другій світовій війні.

Про це пише RegioNews з посиланням на видання "Страна".

Покласти квіти до меморіалу загиблим прийшли президент Володимир Зеленський, голова Верховної Ради Дмитро Разумков, віцеспікер Руслан Стефанчук і низка народних депутатів.

Як повідомляють з місця події, територію парку оточили правоохоронці. Наряди поліції стоять через кожних 50-100 метрів. Також на місці чергує група вибухотехніків.

Проїзд до парку з боку Лаври перекритий, а на виході зі станції метро "Арсенальна" встановили металодетектор і оглядають речі перехожих.

Панахиду за загиблими відслужив предстоятель УПЦ Московського патріархату Онуфрій. Зараз Квіти до меморіалу несуть всі охочі.

Нагадаємо, 9 травня в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, пам`ятні заходи заплановані по всій Україні.

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