Зеленский поздравил украинцев с 9 мая

По мнению президента, в этот день следует с благодарностью вспомнить тех, кто погиб на войне, а не есть шашлыки и устраивать фотосессии с оружием

По мнению президента, в этот день следует с благодарностью вспомнить тех, кто погиб на войне, а не есть шашлыки и устраивать фотосессии с оружием

Фото: офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне и напомнил об оккупации Донбасса и Крыма.

Видео поздравления размещено на сайте Офиса президента Украины, пишет RegioNews. В своей речи Зеленский в частности отметил, что на фронтах антигитлеровской коалиции воевали по меньшей мере семь миллионов украинцев, без которых победа была бы невозможна. Что для нас победа над нацизмом? Это память. О ее страшной цене. О том, что во Второй мировой погибло более восьми миллионов украинцев. Что домой не вернулся каждый пятый украинец. Что в целом война унесла не менее 50 миллионов человеческих жизней. И из-за этих ужасных цифр слово "победа" надо воспринимать без эйфории и головокружений,- подчеркнул президент. Глава государства также отметил, что романтика на войне бывает только в кино, а в жизни нужно помнить о трупах, увечьях, руинах, концлагерях и прочие реалиях войны. ... для нас победа над нацизмом – это выстраданное сокровище, а не очередной повод поехать на шашлыки. Это не наклейки на авто, а цветы на могилу предкам. Это не карнавал, не костюмированная вечеринка и точно не фотосессия политиков в форме армии, к которой они не имели отношения, с пулеметом, который они не умеют держать в руках, - подчеркнул Зеленский. Наконец президент напомнил украинцам о войне на Донбассе и оккупации Крыма, которые сейчас героически воюют, чтобы вернуть Украине Донецк, Луганск и Ялту. С верой в это, с надеждой на мир мы благодарим и кланяемся сегодня всем украинцам, которые защищали и освобождали нашу землю от нацистов во Второй мировой войне, - подытожил Зеленский. Напомним, 9 мая в Украине отмечают День Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

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