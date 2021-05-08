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Загострення в зоні ООС: бойовики знову стріляли із забороненої зброї
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08 травня 2021, 09:59 186

Загострення в зоні ООС: бойовики знову стріляли із забороненої зброї

08 травня 2021, 09:59 186
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Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає
Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає
Фото: із відкритих джерел
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Упродовж минулої доби, 7 травня, в зоні проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 11 випадків порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Ворог тричі відкривав вогонь із мінометів 120-го та 82-го калібрів, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів поблизу Пісків. Біля населеного пункту Шуми противник вів вогонь з артилерійських установок 122 калібру, мінометів 120 калібру, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї”, - йдеться в повідомленні.

Крім того, окупанти здійснили обстріл з великокаліберних кулеметів у напрямку населених пунктів Верхньоторецьке та Невельське, а біля Авдіївки – з ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу Новгородського окупанти здійснили обстріл з мінометів 120 калібру.

Неподалік населеного пункту Новотошківське бойовики стріляли з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, а біля Водяного – ще й з підствольних гранатометів.

У районі населеного пункту Південне окупанти здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2. Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає, - розповіли в штабі сил ООС.

Там зазначають, що станом на 7 годину ранку 8 травня було зафіксовано два випадки порушення режиму припинення вогню. Поблизу населеного пункту Південне бойовики стріляли з артилерійських установок 122 калібру та мінометів 120-го калібру.

Неподалік Авдіївки окупанти відкривали вогонь по нашим позиціям зі стрілецької зброї. Втрат серед військових Збройних Сил немає.

Нагадаємо, добою раніше в зоні ООС зафіксували сім порушень режиму "тиші" окупантами.

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