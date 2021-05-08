В больнице Харькова умер военный, которого 28 апреля в зоне ООС ранил снайпер

Врачи не смогли спасти жизнь военнослужащего

Врачи не смогли спасти жизнь военнослужащего

Фото: Суспільне

Сегодня, 8 мая в военном госпитале Харькова умер украинский военнослужащий с Полтавской области, старший солдат Городниченко Виктор Анатольевич.

Об этом сообщает Полтавский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки, передает RegioNews.

Он получил пулевое ранение 28 апреля вблизи села Зайцево Бахмутского района в результате выстрела снайпера российско-оккупационных сил.

Ему была оказана неотложная помощь, затем он был эвакуирован в больницу в Бахмут, позже - в Харьков. Но сегодня, после изнурительных операций, житель Миргородского района умер. Искренние соболезнования близким и родным", - говорится в сообщении.

Виктору Городниченко было 25 лет, у него осталась мать, жена и дочь. Когда именно состоится прощание и похороны, пока не известно.

Напомним, 6 мая на Донбассе под обстрелом погиб украинский боец, еще один был ранен.