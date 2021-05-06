На Донбасі під обстрілом загинув український боєць, ще одного поранено

Обстріл вівся окупантами неподалік населеного пункту Новотроїцьке

Обстріл вівся окупантами неподалік населеного пункту Новотроїцьке

Фото з відкритих джерел

В ході чергового обстрілу на Донбасі загинув український військовий. Ще один боєць отримав поранення і перебуває у важкому стані.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС у Facebook, передає RegioNews.

Повідомляється, що збройні формування РФ сьогодні в черговий раз порушили режим припинення вогню. Зокрема, було прицільно обстріляно українські позиції з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї недалеко від населеного пункту Новотроїцьке.

В результаті обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав вогнепальне кульове поранення. На жаль, врятувати життя воїну не вдалося, - йдеться в повідомленні.

Ще один український військовослужбовець отримав осколкове поранення, йому оперативно надали першу допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров'я - тяжкий.

Сьогодні, 6 травня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили... Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Thursday, May 6, 2021

Вранці повідомлялося про загострення на Донбасі: за добу зафіксовано 19 порушень режиму "тиші". Внаслідок ворожих обстрілів, два українських захисники отримали поранення.