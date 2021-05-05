На Донбассе умер пациент COVID-больницы, которую обстреляли боевики
На момент обстрела в двух корпусах больницы находились около 60 человек
На момент обстрела в двух корпусах больницы находились около 60 человек
После обстрела пророссийскими террористами COVID-больницы в городе Красногоровка Донецкой области умер один из пациентов.
Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.
Предполагают, что мужчина умер из-за "волнения и стресса".
Пациентов с COVID-19 не эвакуировали. Впрочем, после обстрела, вероятно, из-за волнения и стресса скончался один из пациентов, который тяжело болел коронавирусом", - говорится в сообщении.
На данный момент спасатели продолжают ликвидировать последствия обстрела.
Напомним, в Донецкой области оккупационные войска обстреляли COVID-больницу.
Позже полиция квалифицировала обстрел оккупантами больницы для COVID-больных в Донецкой области как теракт, было открыто уголовное производство.
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