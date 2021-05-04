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04 травня 2021, 18:50 1

У ДСНС назвали регіони, де зберігається надзвичайна пожежна небезпека

04 травня 2021, 18:50 1
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У цих областях громадянам необхідно бути особливо обережними з вогнем
Фото: ДСНС
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У низці областей України, за даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, спостерігається підвищений ризик виникнення пожеж.

Про це повідомляє пресслужба відомства, передає RegioNews.

Зокрема, 4 травня підвищений ризик виникнення пожеж у Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Житомирській, Сумській, Одеській, а також у Миколаївській областях.

Там буде переважати надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, у центрі Львова загорівся готель, мешканців евакуювали, причина загоряння в будівлі невідома.

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