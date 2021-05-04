У ДСНС назвали регіони, де зберігається надзвичайна пожежна небезпека
У цих областях громадянам необхідно бути особливо обережними з вогнем
У цих областях громадянам необхідно бути особливо обережними з вогнем
У низці областей України, за даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, спостерігається підвищений ризик виникнення пожеж.
Про це повідомляє пресслужба відомства, передає RegioNews.
Зокрема, 4 травня підвищений ризик виникнення пожеж у Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Житомирській, Сумській, Одеській, а також у Миколаївській областях.
Там буде переважати надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
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