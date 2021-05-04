У центрі Львова загорівся готель, мешканців евакуювали
У центрі Львова на вулиці Коперника сталася пожежа в чотириповерховій будівлі готелю, пожежні займалися ліквідацією загоряння майже дві години.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
4 травня о 8:44 в м Львів по вул. Коперника в чотириповерховій будівлі готелю сталося загоряння перекриття між третім і четвертим поверхами на площі близько 40 м кв”, - йдеться в повідомленні.
У відомстві зазначили, що під час ліквідації пожежі із будівлі готелю рятувальники провели евакуацію 12 осіб.
О 9:49 пожежа була локалізована, о 10:10 ліквідована на площі 40 м кв. До гасіння пожежі залучалися 20 чоловік та 5 одиниць техніки.
Жертв і постраждалих в результаті пожежі немає.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині під час пожежі загинув чоловік, полум'я знищило конструкції будівлі та всі речі, що знаходилися в приміщенні.