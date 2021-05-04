10:30  04 травня
Коронавірус в Україні: одужало більше пацієнтів, ніж захворіло
13:01  04 травня
У Житомирській області скасували "червону” зону карантину
10:15  04 травня
В ООС за добу дев’‎ять обстрілів, бойовики знову гатили із забороненої зброї
UA | RU
UA | RU
04 травня 2021, 13:58 9

У центрі Львова загорівся готель, мешканців евакуювали

04 травня 2021, 13:58 9
Читайте также на русском языке
Наразі причина загоряння в будівлі невідома
Наразі причина загоряння в будівлі невідома
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

У центрі Львова на вулиці Коперника сталася пожежа в чотириповерховій будівлі готелю, пожежні займалися ліквідацією загоряння майже дві години.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

4 травня о 8:44 в м Львів по вул. Коперника в чотириповерховій будівлі готелю сталося загоряння перекриття між третім і четвертим поверхами на площі близько 40 м кв”, - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що під час ліквідації пожежі із будівлі готелю рятувальники провели евакуацію 12 осіб.

О 9:49 пожежа була локалізована, о 10:10 ліквідована на площі 40 м кв. До гасіння пожежі залучалися 20 чоловік та 5 одиниць техніки.

Жертв і постраждалих в результаті пожежі немає.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині під час пожежі загинув чоловік, полум'я знищило конструкції будівлі та всі речі, що знаходилися в приміщенні.

Львів пожежа вогонь рятувальники готель

На Дніпропетровщині під час пожежі загинув чоловік
03 травня 2021, 17:09
Терехов показав свій цинізм з привозом Благодатного вогню до Харкова, - політолог
01 травня 2021, 15:00
У Франківську на ринку спалахнула пожежа - ДСНС
30 квітня 2021, 14:59
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Нічого святого. Як Терехов взяв вогонь на себе і все собі зіпсував
Ще три роки чекати. Як довгобуд метро в Дніпрі може обвалити рейтинг Філатова
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Кирило Молчанов
Марунич Дмитро
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram