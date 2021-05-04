В ГСЧС назвали регионы, где сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
В этих областях гражданам необходимо быть особенно осторожными с огнем
В этих областях гражданам необходимо быть особенно осторожными с огнем
В ряде областей Украины, по данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, наблюдается повышенный риск возникновения пожаров.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает RegioNews.
В частности, 4 мая повышенный риск возникновения пожаров в Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Житомирской, Сумской, Одесской, а также в Николаевской областях.
Там будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Напомним, в центре Львова загорелся отель, жителей эвакуировали, причина возгорания в здании неизвестна.
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