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04 мая 2021, 18:50 3

В ГСЧС назвали регионы, где сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

04 мая 2021, 18:50 3
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В этих областях гражданам необходимо быть особенно осторожными с огнем
В этих областях гражданам необходимо быть особенно осторожными с огнем
Фото: ГСЧС
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В ряде областей Украины, по данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, наблюдается повышенный риск возникновения пожаров.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает RegioNews.

В частности, 4 мая повышенный риск возникновения пожаров в Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Житомирской, Сумской, Одесской, а также в Николаевской областях.

Там будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, в центре Львова загорелся отель, жителей эвакуировали, причина возгорания в здании неизвестна.

Украина пожар огонь ГСЧС регионы

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