Хворих COVID-19 в Україні вдвічі більше, ніж за офіційною статистикою - опитування

Коронавірусом могло перехворіти вже понад 4,4 мільйона українців

Коронавірусом могло перехворіти вже понад 4,4 мільйона українців

Фото: з відкритих джерел

Як свідчать дані всеукраїнського опитування КМІС, на COVID-19 в Україні перехворіли як мінімум у двічі більше людей, ніж вказано в офіційній статистиці.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 13-15 квітня.

Зокрема, зазначається, що на питання "Чи Ви вже перехворіли або зараз хворієте на COVID 19? / Чому Ви вважаєте, що це саме COVID 19 - робили тести чи тільки за симптомами?", 65% опитаних відповіли, що не хворіли, 29% - що хворіли. З тих, хто хворів 17% робили тест, 12% - відчували симптоми.

Якщо взяти до уваги лише тих, хто робив тести, врахувати похибку і взяти нижню межу, то серед дорослого населення (18 років і старші) перехворіло 4,4 млн людей. Це означає, що в Україні хворих щонайменше вдвічі більше, ніж за офіційною статистикою", - повідомив гендиректор центру Володимир Паніотто.

За його словами, якщо взяти до уваги, що в 2 млн офіційної статистики входять і люди у віці до 18 років, а також, що частина тих, хто вважає, що у них був COVID, але не робили тести, теж могли мати рацію, то хворих у нас може бути і втричі більше, ніж за офіційною статистикою.

Окрім того, на запитання "Чи готові Ви особисто зробити щеплення у найближчі декілька місяців?", 43% відповіли, що готові, 53% - що не готові. У порівнянні з березнем, ставлення до вакцинації покращилося: кількість готових вакцинуватися збільшилася на 10 процентних пунктів (з 33% до 43%), а не готових – зменшилася на 9 процентних пунктів (з 62% до 52%).

На запитання "Чому Ви не готові вакцинуватися?" більшість відповіли, що вакцини ще недостатньо перевірені (40%); друга за популярністю відповідь – недовіра вакцинам, що зараз є в Україні (33%). 20% опитаних вважають, що "Наслідки від вакцини можуть бути гіршими, ніж від ковіду"; 17% не довіряють будь-якій вакцинації.

Опитування проводилося 13-15 квітня методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Опитано 2001 респондента, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим і територій ОРДЛО). Вибірка репрезентативна для дорослого населення. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.

Раніше повідомлялось, що більш ніж половина українців не планують робити щеплення від COVID-19.