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04 мая 2021, 10:30 61

Коронавирус в Украине: вылечилось больше пациентов, чем заболело

04 мая 2021, 10:30 61
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За сутки обнаружили более двух тысяч новых случаев COVID-19
За сутки обнаружили более двух тысяч новых случаев COVID-19
Фото: из открытых источников
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В течение понедельника, 3 мая в Украине лабораторно подтвердили 2 472 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщил Министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (324), Черкасской (253), Днепропетровской (220), Харьковской (191) и Одесской (168) областях", - говорится в сообщении.

В частности, заболели 122 ребенка и 22 медработника. Также за минувшие сутки были госпитализированы 1 325 человек, от болезни умерли 166 граждан.

Выздоровели 7 815 человек. Всего на протяжении суток было проведено 17 549 тестирований на наличие вируса.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2 088 410 человек;
  • выздоровели - 1 689 630 человек;
  • летальных исходов - 44 916;
  • проведение ПЦР-тестов - 9 498 958.

Напомним, в Украине на Пасху обнаружили более 2700 COVID-больных, выздоровели на праздник 5550 человек.

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