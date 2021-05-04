Коронавирус в Украине: вылечилось больше пациентов, чем заболело

За сутки обнаружили более двух тысяч новых случаев COVID-19

За сутки обнаружили более двух тысяч новых случаев COVID-19

Фото: из открытых источников

В течение понедельника, 3 мая в Украине лабораторно подтвердили 2 472 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщил Министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (324), Черкасской (253), Днепропетровской (220), Харьковской (191) и Одесской (168) областях", - говорится в сообщении.

В частности, заболели 122 ребенка и 22 медработника. Также за минувшие сутки были госпитализированы 1 325 человек, от болезни умерли 166 граждан.

Выздоровели 7 815 человек. Всего на протяжении суток было проведено 17 549 тестирований на наличие вируса.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2 088 410 человек;

выздоровели - 1 689 630 человек;

летальных исходов - 44 916;

проведение ПЦР-тестов - 9 498 958.

Напомним, в Украине на Пасху обнаружили более 2700 COVID-больных, выздоровели на праздник 5550 человек.