10:41  03 травня
В Україні на Великдень виявили понад 2700 COVID-хворих
11:12  03 травня
На Закарпатті розшукують провокаторів: закликали до агресії проти угорців
10:02  03 травня
Ситуація в зоні ООС: за добу зафіксовано лише одне порушення
UA | RU
UA | RU
03 травня 2021, 12:06 8

Карантин в Україні: "червоними" залишаються сім областей

03 травня 2021, 12:06 8
Читайте также на русском языке
Найбільше регіонів знаходяться у "жовтій" зоні 
Найбільше регіонів знаходяться у "жовтій" зоні 
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Згідно з останніми даними, в "червоній" зоні карантину залишаються сім областей. Київська й Миколаївська області перейшли до "жовтого" рівня епіднебезпеки.

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні на сайті МОЗ.

Окрім того, в "жовтій зоні" знаходяться Київ, Київська, Вінницька, Закарпатська, Херсонська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Чернівецька та Івано-Франківська області. У цій зоні діють найм'якші карантинні обмеження - маски в громадських місцях, робота ресторанів з 07:00 до 24:00, соціальна дистанція в магазинах.

У "помаранчевій зоні" залишаються Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська та Черкаська області.

У "червоній зоні" Житомирська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області.

Нагадаємо, раніше заступник міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшко розповів, що з 1 травня в "червоній" зоні карантину може залишитися 7 областей.

вірус карантин МОЗ пандемія червона зона зона

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Нічого святого. Як Терехов взяв вогонь на себе і все собі зіпсував
Ще три роки чекати. Як довгобуд метро в Дніпрі може обвалити рейтинг Філатова
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Кирило Молчанов
Марунич Дмитро
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua