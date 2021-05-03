Карантин в Україні: "червоними" залишаються сім областей

Найбільше регіонів знаходяться у "жовтій" зоні

Найбільше регіонів знаходяться у "жовтій" зоні

Фото: з відкритих джерел

Згідно з останніми даними, в "червоній" зоні карантину залишаються сім областей. Київська й Миколаївська області перейшли до "жовтого" рівня епіднебезпеки.

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні на сайті МОЗ.

Окрім того, в "жовтій зоні" знаходяться Київ, Київська, Вінницька, Закарпатська, Херсонська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Чернівецька та Івано-Франківська області. У цій зоні діють найм'якші карантинні обмеження - маски в громадських місцях, робота ресторанів з 07:00 до 24:00, соціальна дистанція в магазинах.

У "помаранчевій зоні" залишаються Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська та Черкаська області.

У "червоній зоні" Житомирська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області.

Нагадаємо, раніше заступник міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшко розповів, що з 1 травня в "червоній" зоні карантину може залишитися 7 областей.