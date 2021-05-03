В Україні на Великдень виявили понад 2700 COVID-хворих

Одужали на свято 5550 осіб

Одужали на свято 5550 осіб

Фото: з відкритих джерел

В Україні за 2 травня COVID-19 діагностували у 2758 осіб, зафіксовано 154 летальні випадки, 5550 пацієнтів одужали. Всього за добу зробили 16 023 тестувань на коронавірус.

Як передає RegioNews про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

2 758 нових випадків COVID - 19 зафіксовано в Україні станом на 3 квітня. Зокрема, захворіли 116 дітей та 23 медпрацівники", - повідомив міністр.

Було здійснено тестувань за добу - 16 023 (в тому числі методом ПЛР - 9298, методом ІФА - 1260, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 5465).

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Дніпропетровській (360), Черкаській (233), Сумській (231), Донецькій (202) та Харківській (164) областях.

За весь час пандемії в Україні

захворіло - 2 085 938 осіб;

одужали - 1 681 815 осіб;

летальних випадків - 44 750;

проведення ПЛР-тестів - 9 487 141.

Нагадаємо, за 1 травня в Україні виявлено 5094 нових випадки зараження коронавірусом.