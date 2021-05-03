10:41  03 травня
В Україні на Великдень виявили понад 2700 COVID-хворих
11:12  03 травня
На Закарпатті розшукують провокаторів: закликали до агресії проти угорців
10:02  03 травня
Ситуація в зоні ООС: за добу зафіксовано лише одне порушення
UA | RU
UA | RU
03 травня 2021, 10:41 6

В Україні на Великдень виявили понад 2700 COVID-хворих

03 травня 2021, 10:41 6
Читайте также на русском языке
Одужали на свято 5550 осіб
Одужали на свято 5550 осіб
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні за 2 травня COVID-19 діагностували у 2758 осіб, зафіксовано 154 летальні випадки, 5550 пацієнтів одужали. Всього за добу зробили 16 023 тестувань на коронавірус.

Як передає RegioNews про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

2 758 нових випадків COVID - 19 зафіксовано в Україні станом на 3 квітня. Зокрема, захворіли 116 дітей та 23 медпрацівники", - повідомив міністр.

Було здійснено тестувань за добу - 16 023 (в тому числі методом ПЛР - 9298, методом ІФА - 1260, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 5465).

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Дніпропетровській (360), Черкаській (233), Сумській (231), Донецькій (202) та Харківській (164) областях.

За весь час пандемії в Україні

  • захворіло - 2 085 938 осіб;
  • одужали - 1 681 815 осіб;
  • летальних випадків - 44 750;
  • проведення ПЛР-тестів - 9 487 141.

Нагадаємо, за 1 травня в Україні виявлено 5094 нових випадки зараження коронавірусом.

коронавірус ушпиталення МОЗ медики пандемія

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Нічого святого. Як Терехов взяв вогонь на себе і все собі зіпсував
Ще три роки чекати. Як довгобуд метро в Дніпрі може обвалити рейтинг Філатова
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Кирило Молчанов
Марунич Дмитро
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua