Чиновникам Держгеокадастру Закарпаття вручили підозри за розкрадання 54 га земель
На Закарпатті працівники прокуратури повідомили про підозру чотирьом чиновникам обласного Держгеокадастру у справі незаконної передачі 54 га державних земель у приватну власність.
Про це повідомляє Суспільне із посиланням на речницю Закарпатської обласної прокуратури Катерину Хижняк, передає RegioNews.
Посадовці Держгеокадастру незаконно виділили з державної у приватну власність 53,4 га земель. Для цього вони залучили фіктивних заявників, яким безоплатно надали 26 земельних ділянок площею 2 га кожна", — розповіла речниця.
Чиновникам повідомили про підозру, їх звинувачують у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.
Розслідування цієї резонансної справи триває, його ведуть слідчі Управління СБУ.
Нагадаємо, на Закарпатті керівництво Держгеокадастру організувало схему розкрадання землі. Зловмисники вивели із державної власності 26 ділянок площею майже 54 га.