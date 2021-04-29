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29 апреля 2021, 18:48 7

Чиновникам Госгеокадастра Закарпатья вручили подозрения из-за хищения 54 га земель

29 апреля 2021, 18:48 7
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Их ранее задержали сотрудники Службы безопасности Украины
Фото: прокуратура
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українською мовою

На Закарпатье работники прокуратуры сообщили о подозрении четырем чиновникам областного Госгеокадастра по делу незаконной передачи 54 га государственных земель в частную собственность.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на пресс-секретаря Закарпатской областной прокуратуры Екатерину Хижняк, передает RegioNews.

Чиновники Госгеокадастра незаконно выделили из государственной в частную собственность 53,4 га земель. Для этого они привлекли фиктивных заявителей, которым безвозмездно предоставили 26 земельных участков площадью 2 га каждый", - рассказала пресс-секретарь.

Чиновникам сообщили о подозрении, их обвиняют в злоупотреблении служебным положением, которое повлекло тяжкие последствия.

Расследование этого резонансного дела продолжается, его ведут следователи Управления СБУ.

Напомним, на Закарпатье руководство Госгеокадастра организовало схему хищения земли. Злоумышленники вывели из государственной собственности 26 участков площадью почти 54 га.

Закарпатье Госгеокадастр уголовное дело подозрение СБУ земля

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