Підполковник Збройних Сил привласнив пальне для ООС на 1,8 млн – ДБР

Правоохоронці викрили схему, за якою пальне незаконно збувалося на АЗС Київської області

Правоохоронці викрили схему, за якою пальне незаконно збувалося на АЗС Київської області

Фото: dbr.gov.ua

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру підполковнику Збройних сил України, який незаконно привласнив паливо, призначене для підрозділів, що перебувають у зоні проведення Операції об'єднаних сил.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За даними слідства, підозрюваний обіймає посаду головного спеціаліста Центрального управління забезпечення пально-мастильними матеріалами тилу командування сил логістики ЗСУ.

Підполковник систематично забезпечував додатковим пальним одну з військових частин Повітряних Сил ЗСУ через підпорядкований Центральному управлінню територіальний відділ забезпечення військ, який дислокується у Харкові.

Так, 60 тисяч кг пального, яке призначалося для зони ООС, потрапило до пункту постійної дислокації військової частини на Київщині, де заступник командира збував його автозаправним станціям. Через це державі нанесено 1 766 180 гривень збитків", - йдеться в повідомленні.

Підполковник підозрюється у заволодінні військовим майном, повторно, у складі організованої злочинної групи, в умовах особливого періоду, крім воєнного стану. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

В ДБР додали, що до Печерського суду міста Києва подано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання підозрюваного під вартою. Іншим учасникам цієї схеми було повідомлено про підозру раніше.

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