Депутаты не разрешили полиции использовать электрошокеры при задержании
Верховная Рада на заседании 29 апреля отклонила проект закона №4375, которым расширялись полномочия полиции по использованию электрошокеров.
Об этом сообщает РБК-Украина, передает RegioNews.
Правоохранители могут их применять только для отражения нападения на себя, другое лицо или объект, находящийся под охраной, а также для отражения нападения животного, если это угрожает жизни и здоровью полицейского или другого лица.
В Нацполиции считают, что эти основания не в полной мере учитывают все возможные случаи применения таких спецсредств.
Ранее подкомитет по вопросам деятельности органов правопорядка правоохранительного комитета Верховной Рады предоставил свои замечания о целесообразности применения шокеров к людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и беременным женщинам.
Члены комитета высказали свои замечания относительно целесообразности предоставления права полицейским применять электрошоковые устройства, в частности, при совершении административных правонарушений... Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде направить законопроект №4375 на доработку", - говорится в решении комитета.
Однако на заседании парламента депутаты не захотели отправлять его на повторное первое чтение и отклонили проект закона.
Напомним, 11 ноября 2020 года сообщалось, что полицейским разрешат чаще применять электрошокеры. Тогда Кабмин согласовал перечень ситуаций, когда правоохранители могут применять эти спецсредства.