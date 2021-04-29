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29 апреля 2021, 17:58 1

Депутаты не разрешили полиции использовать электрошокеры при задержании

29 апреля 2021, 17:58 1
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Рада отказалась расширять полномочия правоохранительных органов по использованию спецсредств
Рада отказалась расширять полномочия правоохранительных органов по использованию спецсредств
Фото: из открытых источников
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Верховная Рада на заседании 29 апреля отклонила проект закона №4375, которым расширялись полномочия полиции по использованию электрошокеров.

Об этом сообщает РБК-Украина, передает RegioNews.

Правоохранители могут их применять только для отражения нападения на себя, другое лицо или объект, находящийся под охраной, а также для отражения нападения животного, если это угрожает жизни и здоровью полицейского или другого лица.

В Нацполиции считают, что эти основания не в полной мере учитывают все возможные случаи применения таких спецсредств.

Ранее подкомитет по вопросам деятельности органов правопорядка правоохранительного комитета Верховной Рады предоставил свои замечания о целесообразности применения шокеров к людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и беременным женщинам.

Члены комитета высказали свои замечания относительно целесообразности предоставления права полицейским применять электрошоковые устройства, в частности, при совершении административных правонарушений... Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде направить законопроект №4375 на доработку", - говорится в решении комитета.

Однако на заседании парламента депутаты не захотели отправлять его на повторное первое чтение и отклонили проект закона.

Напомним, 11 ноября 2020 года сообщалось, что полицейским разрешат чаще применять электрошокеры. Тогда Кабмин согласовал перечень ситуаций, когда правоохранители могут применять эти спецсредства.

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