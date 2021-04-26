Запоріжжя може вийти із "червоної” зони цього тижня

Харків другий тиждень перебуває в лідерах за темпами поширення коронавірусу в країні. Попри те, що ситуація в місті критична, у міськради інші пріоритети – на останній сесії депутати знову виділили гр...

24 квітня 2021

Ностальгія за скандалом. Чому Авакову не варто згадувати дорогу через Лісопарк

Більш як десять років минуло з моменту будівництва дороги через Лісопарк в Харкові. Вона стала зручним інфраструктурним рішенням, жодного зайвого дерева не постраждало і нічого в лісі крім дороги не п...