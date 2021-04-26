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26 квітня 2021, 11:12 17

Запоріжжя може вийти із "червоної” зони цього тижня

26 квітня 2021, 11:12 17
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Фото: із відкритих джерел
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У Запоріжжі вже цього тижня можуть скасувати обмеження “червоної” зони карантину, в місті фіксується покращення епідемічної ситуації.

Про це у Facebook повідомив мер міста Володимир Буряк, передає RegioNews.

За його словами, за минулу добу в місті було зареєстровано 113 випадків захворювання.

До того були дні, коли щодоби коронавірус виявляли в 500, й навіть в більш ніж 600 мешканців міста. Тож цього тижня Запоріжжя має всі шанси вийти з "червоної зони”, - написав міський голова.

Нагадаємо, 9 квітня у Запорізькій області почали діяти обмеження "червоної" зони карантину.

Також повідомлялось, що влада Запоріжжя вирішила обмежити роботу громадського транспорту.

коронавірус карантин заява мер Запоріжжя червона зона

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