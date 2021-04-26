На Великдень у деяких регіонах заборонять святкові богослужіння: що відомо

Протиепідемічних правил в церквах не дотримуються, вважають у Держпродспоживслужбі

Протиепідемічних правил в церквах не дотримуються, вважають у Держпродспоживслужбі

Фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це заявив глава столичної Держпродспоживслужби Олег Рубан в ефірі "Україна 24".

"Що стосується свят. Ми сьогодні провели рейд по всіх церквах і побачили, що не дотримуються жодні протиепідемічні правила відповідно до домовленості, укладеної в четвер і п'ятницю. Було велике скупчення людей, відсутність дистанції, відсутність маскового режиму при проведенні богослужінь. Тому на великодні будемо проводити додаткові заходи, встановлювати додаткові пости для дотримання режимів", - розповів чиновник.

За його словами, святкові богослужіння на Великдень заборонять у деяких зонах.

Що стосується переходу в різних регіонах до різних зон, то в червоних зонах такі свята будуть повністю заборонені як масові заходи. Але оскільки йде зменшення захворюваності у деяких регіонах, то вони будуть, але з певними обмеженнями", - зазначив чиновник.

Рубан також зазначив, що насамперед передбачені штрафи для громадян, які не дотримуються правил безпеки, - це 170 грн і 220 грн.

Що стосується церков, дійсно, там є адміністрація, суб'єкт, який організовує заходи, штрафні санкції будуть накладатися на них. Цього не хотілося б робити, з кожною адміністрацією обговорювався план дій і заходів, які будуть, і ми будемо тільки посилювати в Києві такі заходи", - додав Рубан.

Раніше повідомлялося, що на Великдень церкви не закриватимуть через карантин, однак віруючим, які побажають відвідати богослужіння, доведеться дотримуватися певних карантинних обмежень.