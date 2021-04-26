Коронавірус в Україні: після вихідних кількість нових інфікованих різко впала

Найбільше нових заражень в Дніпропетровській області (676)

Найбільше нових заражень в Дніпропетровській області (676)

Фото: з відкритих джерел

В Україні за 25 квітня COVID-19 діагностували у 5 062 осіб, була госпіталізована 2 061 хворий, зафіксовано 195 летальних випадків, 6910 осіб одужали.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

5 062 нові випадки COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 26 квітня. Зокрема, захворіли 221 дитина та 54 медпрацівники", - повідомив міністр.

Було здійснено тестувань за добу – 25 248 (зокрема методом ПЛР – 15 379, методом ІФА – 2 853, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 7 016).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (676), Одеській (397), Миколаївській (375), Харківській (313) та Львівській (311) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 030 333 особи;

одужало – 1 579 438 осіб;

летальних випадків – 42 518;

проведено ПЛР-тестувань – 9 256 290.

Нагадаємо, в Україні за 24 квітня COVID-19 діагностували у 7930 осіб, було госпіталізовано 3 688 осіб, зафіксовано 231 летальний випадок.