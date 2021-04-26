Запорожье может выйти из "красной" зоны на этой неделе

Харьков вторую неделю находится в лидерах по темпам распространения коронавируса в стране. Несмотря на то, что ситуация в городе критическая, у горсовета другие приоритеты – на последней сессии депута...

24 апреля 2021

Ностальгия за скандалом. Почему Авакову не стоит вспоминать дорогу через Лесопарк

Более десяти лет прошло с момента строительства дороги через Лесопарк в Харькове. Она стала удобным инфраструктурным решением, ни одного лишнего дерева не пострадало и ничего в лесу кроме дороги не по...