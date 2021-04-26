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26 апреля 2021, 11:12 20

Запорожье может выйти из "красной" зоны на этой неделе

26 апреля 2021, 11:12 20
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Фото: из открытых источников
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В Запорожье уже на этой неделе могут отменить ограничения "красной" зоны карантина, в городе фиксируется улучшение эпидемической ситуации.

Об этом в Facebook сообщил мэр города Владимир Буряк, передает RegioNews.

По его словам, за прошедшие сутки в городе было зарегистрировано 113 случаев заболевания.

До этого были дни, когда ежесуточно коронавирус проявляли в 500 и даже в более чем 600 жителей города. Поэтому на этой неделе Запорожье имеет все шансы выйти из "красной зоны", - написал мэр.

Напомним, 9 апреля в Запорожской области начали действовать ограничения "красной" зоны карантина.

Также сообщалось, что власти Запорожья решили ограничить работу общественного транспорта.

коронавирус карантин заявление мэр Запорожье красная зона

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