Запорожье может выйти из "красной" зоны на этой неделе
В мэрии утверждают, что локдаун показал положительные результаты
В мэрии утверждают, что локдаун показал положительные результаты
В Запорожье уже на этой неделе могут отменить ограничения "красной" зоны карантина, в городе фиксируется улучшение эпидемической ситуации.
Об этом в Facebook сообщил мэр города Владимир Буряк, передает RegioNews.
По его словам, за прошедшие сутки в городе было зарегистрировано 113 случаев заболевания.
До этого были дни, когда ежесуточно коронавирус проявляли в 500 и даже в более чем 600 жителей города. Поэтому на этой неделе Запорожье имеет все шансы выйти из "красной зоны", - написал мэр.
Напомним, 9 апреля в Запорожской области начали действовать ограничения "красной" зоны карантина.
Также сообщалось, что власти Запорожья решили ограничить работу общественного транспорта.
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