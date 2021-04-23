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23 квітня 2021, 13:51 32

КМДА затвердила "особливі” правила святкування Великодня у Києві - Кличко

23 квітня 2021, 13:51 32
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Мер столиці стверджує, що після свят є загроза різкого сплеску захворюваності на COVID-19
Мер столиці стверджує, що після свят є загроза різкого сплеску захворюваності на COVID-19
Фото: із відкритих джерел
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У Києві міська влада розробила і затвердила особливі вимоги до проведення релігійних заходів під час святкування Вербної неділі та Великодня.

Про це під час брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає RegioNews.

За його словами, "люди збираються йти в церкви, святкувати компаніями, відвідувати публічні місця”, і є загроза різкого сплеску захворюваності COVID-19 в середині травня.

Сьогодні вранці відбулося засідання міського штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. На якому, зокрема, ухвалили особливі вимоги до проведення релігійних заходів під час святкування Вербної неділі та Великодня”, – сказав Кличко.

Столична влада рекомендує керівникам церков та релігійних організацій проводити богослужіння в онлайн-режимі і дотримуватися суворих правил та обмежень, "якщо десь прихожани підуть у церкву”.

По-перше: храми мають забезпечити дезінфекцію та провітрювання приміщень. По-друге: обмежити кількість відвідувачів з розрахунку одна особа на 10 квадратних метрів приміщення. По-третє: забезпечити температурних скринінг тих, хто братиме участь у богослужіннях. І, звичайно, масковий режим ніхто не відміняв”, - заявив мер Києва.

Він додав, що міська влада зустрічалася з представниками всіх конфесій і закликала їх дотримуватися правил і обмежень і роз’яснити необхідність таких заходів прихожанам.

Нагадаємо, МОЗ дало карантинні рекомендації церквам на Великдень. Там рекомендують заохочувати "онлайн" богослужінь для вірян.

Великдень Київ Віталій Кличко КМДА коронавірус свято церква

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