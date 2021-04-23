У COVID-фонді виявили порушень на 407 мільйонів гривень

Зокрема, 830 процедур закупівель проведено з порушеннями

Зокрема, 830 процедур закупівель проведено з порушеннями

Державна аудиторська служба України провела аудит використання коштів Спеціального фонду по боротьбі з коронавірусом у 2020 році та виявила фінансові порушення на 406,8 млн гривень, які призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів на суму 114,4 млн грн.

Як передає RegioNews, про це повідомляє LB.ua.

Крім цього, служба виявила проблемні питання та недоліки при використанні коштів фонду, які вплинули на ефективність і результативність використання 25 млрд 624,8 млн грн.

Так, встановлено, що 830 процедур закупівель проведено з процедурними порушеннями, у 182 випадках такі порушення вплинули на результати закупівель на загальну суму 31 млрд 846,4 млн грн. А саме: замовники не відхилили учасників торгів, пропозиції яких не відповідали вимогам тендерної документації, як наслідок, неправомірно вибрали таких учасників переможцями торгів.

Заходи держфінконтролю також виявили факти невиконання замовниками вимог пункту 4 Порядку №225, через що неефективно використані кошти фонду на суму 273,5 млн грн. Крім цього, деякі замовники не врахували, що операції з придбання окремих товарів, робіт і послуг за рахунок коштів фонду звільняються від сплати ПДВ, через що переплата склала 1,2 млрд грн.

Окрім того, встановлено випадки неякісного виконання підрядниками умов укладених договорів. Зокрема, була завищена вартість виконаних ремонтно-будівельних робіт, що призвело до втрат фінансових ресурсів на 78,9 млн грн.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я пропонує взяти в борг у Міжнародного банку реконструкції та розвитку кредит у розмірі 2,5 млрд гривень для боротьби з COVID-19. Гроші підуть також і на закупівлю вакцин.